Σολέ-Παρί 91-94: Με «βόμβα» Ιφί προκρίθηκε στους τελικούς
Ένα τρίποντο του Ναντίρ Ιφί στα 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έδωσε στην Παρί τη νίκη (94-91) επί της Σολέ εκτός έδρας στα ημιτελικά των playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος και με σκορ 3-1 πήρε το «εισιτήριο» για τους τελικούς της LNB, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό με πλεονέκτημα έδρας.
Οι Παριζιάνοι άλωσαν την έδρα της Σολέ με τον Ναντίρ Ιφί να ευστοχεί στα 12 δευτερόλεπτα σε σουτ τριών πόντων υπό πίεση με το οποίο η ομάδα του πήρε το προβάδισμα (91-93) και έφτασε στη νίκη, καθώς στη συνέχεια οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν...
Ο Γάλλος σκόρερ της Παρί τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 6 ασίστ, έχοντας σημαντική βοήθεια επιθετικά από τον Χομς με 21 πόντους. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Αγιάγι με 24 πόντους.
Η Παρί έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της LNB, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό με πλεονέκτημα έδρας.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-51, 74-75, 91-94.
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