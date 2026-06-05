Η Παρί κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και να επικρατήσει της Σολέ στο Game 2 των ημιτελικών με 100-77 και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1.

Η Παρί παραλίγο να την πατήσει και πάλι από την Σολέ καθώς στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν σταθερά πίσω στο σκορ, με την φιλοξενούμενη ομάδα να πλησίαζε στο 0-2.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 55-27 και έφερε τα πάνω κάτω με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει την ημιτελική σειρά σε 1-1.

Ο Ναντίρ Ιφί ήταν ο πρώτος σκόρερ της Παρί με 19 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Χόμες (15π.), Ρόντεν (15π.) και Στίβενς (13π.)

Για την Σολέ πρώτος σκόρερ ήταν ο Αγιαγί με 17πόντους, ενώ ο Αγκμπό πρόσθεσε άλλους 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-30, 45-50, 77-68, 100-77