Παρί - Σολέ 100-77: Απάντησε στο «break» με εξαιρετικό Ιφί
Η Παρί παραλίγο να την πατήσει και πάλι από την Σολέ καθώς στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν σταθερά πίσω στο σκορ, με την φιλοξενούμενη ομάδα να πλησίαζε στο 0-2.
Στο δεύτερο μισό του αγώνα πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 55-27 και έφερε τα πάνω κάτω με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει την ημιτελική σειρά σε 1-1.
Ο Ναντίρ Ιφί ήταν ο πρώτος σκόρερ της Παρί με 19 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Χόμες (15π.), Ρόντεν (15π.) και Στίβενς (13π.)
Για την Σολέ πρώτος σκόρερ ήταν ο Αγιαγί με 17πόντους, ενώ ο Αγκμπό πρόσθεσε άλλους 11 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-30, 45-50, 77-68, 100-77
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