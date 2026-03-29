Μονακό - Λε Μαν 99-85: Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Μονεγάσκοι στο πρωτάθλημα

Ο Τζαρόμ Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό

Η Μονακό επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center για τη EuroLeague και επικράτησε της Λε Μαν με 99-85 στην 24η στροφή του γαλλικού πρωταθληματος.

Πρωταγωνιστή τον Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ είχαν οι Μονεγάσκοι με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ακολούθησε ο Ματ Στράζελ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Παράλληλα, διψήφιοι ήταν οι Οκόμπο, Νέντοβιτς, Μπέγκαριν και Χέιζ με 15, 13, 12 και 10 πόντους.

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 20 νίκες και 3 ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 52-33, 75-56, 99-85

 

Η Μονακό ταξιδεύει στο Σαράγεβο για να συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στις 02/04 και ώρα 21:00.

@Photo credits: AS Monaco
     

