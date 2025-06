Σπανούλης: «Δική μου η ευθύνη, πρέπει να βρω πώς θα παίξουμε στη συνέχεια και ποιους παίκτες θα επιλέξω»

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε πάνω του την ευθύνη για την κακή εικόνα της Μονακό, που βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος, από την Παρί των Σορτς και Γουόρντ.

Η Μονακό ηττήθηκε για δεύτερη φορά στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος από την Παρί του καταπληκτικού Τι Τζέι Σορτς, κάτι που ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλη να παραδεχτεί πως δεν έγινε τίποτα σωστά από την ομάδα του.

Ο Σπανούλης στάθηκε στη νοοτροπία της Μονακό, που δεν είναι η ίδια σε σχέση με αυτήν που είχε η ομάδα του μέχρι το Final Four, την ώρα που Μάικ Τζέιμς (λόγω τιμωρίας) και Ντάνιελ Τάις (τραυματισμός) παραμένουν εκτός.

«Νομίζω ότι διαμαρτυρόμαστε πολύ, αλλά δεν παλεύουμε όσο θα έπρεπε ενώ έχουμε φτάσει στους τελικούς. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουμε αυτά που έκανε η Παρί απόψε. Έπρεπε να αντιδράσουμε αλλά δεν το κάναμε. Έπαιξαν καλύτερα και άξιζαν τη νίκη. Πρέπει να βρω το πώς θα παίξουμε στη συνέχεια και ποιους παίκτες θα επιλέξω.

Τα ριμπάουντ ήταν 47-29, παλεύουν περισσότερο παντού. Χάνουμε σουτ και αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μας, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, επειδή είναι καλά σουτ. Όλη η ευθύνη είναι δικιά μου. Η νοοτροπία με την οποία παίζουμε δεν είναι ίδια με αυτή που είχαμε 6 μήνες ως τώρα. Παίξαμε υπέροχο μπάσκετ για να φτάσουμε μέχρι το Final Four της EuroLeague, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε αυτό τώρα».

Vassilis Spanoulis shows frustration but full awareness 🧠🔥

His team isn’t playing the same basketball they showed at the EuroLeague Final Four just a few weeks ago.

He takes full responsibility and promises to give everything ahead of Game 3 💪🏽🗣️

The fight isn’t over yet… 🏀🔁… pic.twitter.com/FkrvoemkW1