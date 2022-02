Νέντοβιτς για τη φάση με τον Βεζένκοβ: «Τον κάλεσα σε χορό αλλά δεν ήξερε τα βήματα» (vid)

Ο Νέντοβιτς σχολίασε με... γλαφυρό τρόπο τη φάση με τον Σάσα Βεζένκοβ στα τελευταία λεπτά του τελικού με τον Ολυμπιακό.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στα «Δυο Αοράκια» ενώ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας σημειώνοντας 20 πόντους μ.ό. στον ημιτελικό με τον Προμηθέα και τον τελικό με τους Πειραιώτες.

Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες του Σέρβου γκαρντ δεν ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Στα τελευταία λεπτά του τελικού, με τον δείκτη του σκορ στο 69-75, ο Νέντοβιτς αγκάλιασε και... ξάπλωσε με τον Βεζένκοβ ενώ η φάση συνεχίστηκε. Ένας ακόλουθος του Σέρβου στο Twitter ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νέντοβιτς αγκαλιάζει τον Βεζένκοβ και πέφτει κάτω για να κερδίσει φάουλ. Ωραία προσπάθεια, Νέντο αλλά μπορείς καλύτερα».

Εκεί του απάντησε ο Νέντοβιτς: «Τον κάλεσα σε χορό αλλά δεν ήξερε τα βήματα».



I invited him for a dance but he didnt know the steps