Αθηναϊκός: Η χρυσή «βίβλος» του Κυπέλλου Γυναικών
Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 56-94 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών για 4η φορά στην ιστορία του.
Η ομάδα του Βύρωνα πήρε τα «σκήπτρα» από τον Ολυμπιακό ο ο οποίος είχε κερδίσει την περσινή σεζόν, ενώ ξεπέρασε τον Παναθηναϊκό στις κατακτήσεις και πλέον έχει τέσσερις και έγινε η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες.
Έπειτα από 14 χρόνια το σύνολο της Καλτσίδου, ανεβάζει στον... ουρανό τον Αθηναϊκό, αφού μετά τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις το 2010, 2011, 2012, ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει ξανά.
Ο Αθηναϊκός σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της χρόνιας και πλέον μπορεί να ελπίζει σε άλλους δύο, αφού είναι στους τελικούς του Eurocup γυναικών με τη Μερσίν και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.
Οι κατακτήσεις ανά ομάδα:
- Ολυμπιακός, 6 (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)
- Αθηναϊκός, 4 (2026, 2012, 2011, 2010)
- Εσπερίδες Καλλιθέας, 4 (2009, 2008, 2007, 2006)
- Παναθηναϊκός, 3 (2024, 2023, 2000)
- Σπόρτινγκ, 3 (2005, 1999, 1996)
- ΑΝΟ Γλυφάδας, 2 (2003, 2002)
- ΔΑΣ Άνω Λιοσίων, 2 (2004, 2001)
- ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού, 2 (2015, 2014)
- Πρωτέας Βούλας, 1 (2013)
- ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών, 1 (1998)
- Απόλλων Καλαμαριάς, 1 (1997)
