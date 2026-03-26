Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και η Άρτεμις Σπανού πραγματοποίησαν δηλώσεις, ενόψει του Final-Four του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Καβάλα ενόψει του Final-Four του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών, με την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και την Άρτεμις Σπανού να πραγματοποιούν δηλώσεις για τον στόχο της ομάδας τους.

Η Σταμολάμπρου στάθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πρωτέα Βούλας, ενώ η Σπανού τόνισε το κομμάτι της συγκέντρωσης ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.

Αναλυτικά όσα είπε η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου:

«Ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να περάσουμε το δύσκολο εμπόδιο του Πρωτέα Βούλας. Είναι μια ομάδα πολύ ικανή και επικίνδυνη, έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή και διαβάζουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί εξαιρετικά. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σωματικό και πνευματικό επίπεδο από άποψη ετοιμότητας και αύριο θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι κλειστά λόγω της πίεσης και του νοκ άουτ χαρακτήρα που έχουν και όλοι θέλουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να μην αφήσουμε τον Πρωτέα Βούλας να κάνει το παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Να ελέγξουμε το ρυθμό και τα ριμπάουντ και να παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε ως Παναθηναϊκός».

Αναλυτικά όσα είπε η Άρτεμις Σπανού:

«Είμαστε σε ένα Final 4 και το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Ο Πρωτέας Βούλας έχει δείξει σε όλη τη σεζόν ότι μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά στα δύσκολα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπούμε δυνατά και να πιέσουμε από την αρχή. Να είμαστε συγκεντρωμένες στον στόχο μας και στην τακτική μας για να μπορέσουμε να περάσουμε στον τελικό του Final 4».