Τεστ χαρακτήρα για τους «αιώνιους»!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός καλούνται να αποδείξουν πως διάβασαν σωστά το μήνυμα του τελικού στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Ανδρών επιστρέφοντας στη Euroleague. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Το Allwyn Final 8 Κύπελλο Ανδρών που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός AKTOR στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου απέναντι στον Ολυμπιακό είναι... ιστορία. Ο χρόνος τρέχει και πλέον επειδή οι «αιώνιοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία ειδικά στη Euroleague, όπου απομένουν 10 αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια ωφείλουν να είναι σε ετοιμότητα.

Υπό αυτή την έννοια για αμφότερες τις ελληνικές ομάδες τα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους ο μεν Ολυμπιακός στο Κάουνας με τη Ζάλγκιρις και ο δε Παναθηναϊκός AKTOR με την Παρί στο Telekom Center Athens έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεστ χαρακτήρα, στο οποίο θα υποβληθούν οι «αιώνιοι», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν «διαβάζουν» σωστά τα δεδομένα της παρουσίας τους στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Ανδρών!

Ξεκινώντας από το νικητή του τελικού Παναθηναϊκό AKTOR έχει μεγάλη σημασία να διαπιστωθεί στο glass floor του T-Center το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 21:45) κόντρα στην Παρί, εάν θα συνεχίσει να βελτιώνει την εικόνα του αμυντικά και τη λειτουργία του στην επίθεση παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο 31χρονος Αμερικανός επηρέασε όσο κανείς άλλος το παιχνίδι σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας και βελτίωσε την αγωνιστική δομή του «τριφυλλιού», ειδικά όσον αφορά το παιχνίδι από το low-post προς τα έξω, στοιχείο που έλειπε από την περίοδο που ήταν στην πεντάδα ο Ματίας Λεσόρ.

Προφανώς και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι θαυματοποιός, αλλά είναι ένας παίκτης που κάνει ξεκάθαρα τη διαφορά αλλάζοντας το παιχνίδι της ομάδας. Κατόρθωσε μέσα σε πέντε ημέρες να εξαλείψει όλα τα προβλήματα που εμφάνιζε το παιχνίδι των «πρασίνων» και έγιναν πολύ έντονα στην εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό. Εκεί, που το «καμπανάκι» χτύπησε πολύ δυνατά.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό θα φανεί από την αντίδραση που θα δείξει στο παρκέ εάν έκανε τη σωστή «ανάγνωση» στην ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό. Η αλήθεια είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν στο γήπεδο περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα οδήγησαν στην απώλεια του τίτλου. Ασφαλώς, τα προβλήματα τραυματισμών (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και την ώρα του αγώνα ο Σάσα Βεζένκοβ) δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να βγάλει τα καλά του στοιχεία.

Μάλλον, προσπάθησαν, αλλά όταν οι πρώτες κατοχές μέσα από το γνωστό επιθετικό παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα οδήγησε σε άστοχα σουτ στη συνέχεια οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» οδηγήθηκαν με δική τους πρωτοβουλία σε παιχνίδι «ένας εναντίον ενός» χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Άλλωστε, ήταν κάτι ξένο προς αυτούς που επελέγη λόγω των συνθηκών που δημιούργησε το παιχνίδι.

Συνεπώς, τώρα χωρίς την παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ και του Σάσα Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός θα κληθεί να βρει λύσεις κυρίως από τον Άλεκ Πίτερς που θα έχει τον ρόλο του... Βεζένκοβ σ’ αυτό το ματς, ενώ θα πρέπει και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ-Έβαν Φουρνιέ να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος ειδικά στην επίθεση απέναντι στην Ζάλγκιρις.

Με λίγα λόγια τόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR, όσο και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δείξουν χαρακτήρα μεγάλης ομάδας απέναντι σε αντιπάλους που θέλουν προσοχή για διαφορετικούς λόγους, καθώς πρεσβεύουν ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, προκειμένου οι «πράσινοι» να παραμείνουν με οδηγό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον σωστό δρόμο και οι «ερυθρόλευκοι» να δείξουν την απαιτούμενη αντίδραση, αποδεικνύοντας έμρπακτα πως έμαθαν από τα λάθη τους και θα συνεχίσουν πιο δυνατοί στη συνέχεια...

