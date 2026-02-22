Παναθηναϊκός: Τα video του Gazzetta από τους εορτασμούς - Χουάντσο και Λεσόρ έδωσαν… ρέστα!

Παναθηναϊκός: Τα video του Gazzetta από τους εορτασμούς - Χουάντσο και Λεσόρ έδωσαν… ρέστα!

Ευτυχία Οικονομίδου
juancho_eurokinissi_1.jpg

bet365

Ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν από εκείνους που έκλεψαν την παράσταση στους εορτασμούς του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης, Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Εκείνοι που το…έζησαν με την ψυχή τους ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δυο τους τραγουδούσαν πιασμένοι αγκαλιά, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα στους… νεότερους, όπως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ένα από τα highlight ήταν έπαιξε στα ηχεία ο ύμνος της ομάδας, ξεσηκώνοντας όλο το μαγαζί, αλλά και τους παίκτες που τον τραγουδούσαν.

 

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα