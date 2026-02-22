Παναθηναϊκός: Τα video του Gazzetta από τους εορτασμούς - Χουάντσο και Λεσόρ έδωσαν… ρέστα!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης, Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.
Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Εκείνοι που το…έζησαν με την ψυχή τους ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δυο τους τραγουδούσαν πιασμένοι αγκαλιά, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα στους… νεότερους, όπως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Ένα από τα highlight ήταν έπαιξε στα ηχεία ο ύμνος της ομάδας, ξεσηκώνοντας όλο το μαγαζί, αλλά και τους παίκτες που τον τραγουδούσαν.
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta
Ρεσιτάλ από Χουάντσο και Λεσόρ στα μεθεόρτια της κατάκτησης του κυπέλλου #paobc pic.twitter.com/oxp1Jv8O64— George Kouvaris (@gkouvaris) February 21, 2026
Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ο ύμνος μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου. #paobc pic.twitter.com/ccfM3Q7MEo— George Kouvaris (@gkouvaris) February 22, 2026
Και συνεχίζουμε pic.twitter.com/CHiOrSrNll— Eftychia Oikonomidou (@EftychiaOiko) February 22, 2026
Και με τον ύμνο του παναθηναϊκού #paobc pic.twitter.com/YqToM4BGeq— Eftychia Oikonomidou (@EftychiaOiko) February 21, 2026
