Ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν από εκείνους που έκλεψαν την παράσταση στους εορτασμούς του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης, Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Εκείνοι που το…έζησαν με την ψυχή τους ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δυο τους τραγουδούσαν πιασμένοι αγκαλιά, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα στους… νεότερους, όπως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ένα από τα highlight ήταν έπαιξε στα ηχεία ο ύμνος της ομάδας, ξεσηκώνοντας όλο το μαγαζί, αλλά και τους παίκτες που τον τραγουδούσαν.

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta

Ρεσιτάλ από Χουάντσο και Λεσόρ στα μεθεόρτια της κατάκτησης του κυπέλλου #paobc pic.twitter.com/oxp1Jv8O64 February 21, 2026

Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ο ύμνος μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου. #paobc pic.twitter.com/ccfM3Q7MEo — George Kouvaris (@gkouvaris) February 22, 2026