Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στην αποστολή των «πράσινων» μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας για το 2026.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ξενοδοχείο του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και οι φίλοι της ομάδας επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στους κυπελλούχους.

Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων έδωσαν το «παρών» στην υποδοχή του Παναθηναϊκού, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.

Εικόνες από την υποδοχή των φιλάθλων στην αποστολή του Παναθηναϊκού: