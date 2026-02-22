Παναθηναϊκός: Υποδοχή στο ξενοδοχείο με καπνογόνα και αποθέωση στους Κυπελλούχους
- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
- Εικόνες από την υποδοχή των φιλάθλων στην αποστολή του Παναθηναϊκού:
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ξενοδοχείο του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και οι φίλοι της ομάδας επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στους κυπελλούχους.
Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων έδωσαν το «παρών» στην υποδοχή του Παναθηναϊκού, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.
☘️ «Πάρτι» από τους φίλους του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/LBjl4u1MTq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν από τους οπαδούς των πρασίνων στο ξενοδοχείο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
🎥 Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris pic.twitter.com/3wKAoeyDjo
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν και στην αποστολή του Παναθηναϊκού από τους φίλους των πρασίνων στο ξενοδοχείο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/mwUghcpl9Y
