Παναθηναϊκός: Υποδοχή στο ξενοδοχείο με καπνογόνα και αποθέωση στους Κυπελλούχους

Παναθηναϊκός: Υποδοχή στο ξενοδοχείο με καπνογόνα και αποθέωση στους Κυπελλούχους

Γιώργος Κούβαρης
Πανηγυρικά ξενοδοχείο παο

bet365

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στην αποστολή των «πράσινων» μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας για το 2026.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ξενοδοχείο του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και οι φίλοι της ομάδας επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στους κυπελλούχους.

Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων έδωσαν το «παρών» στην υποδοχή του Παναθηναϊκού, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.

Εικόνες από την υποδοχή των φιλάθλων στην αποστολή του Παναθηναϊκού:

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Αποθέωση στον Άταμαν κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο
11ataman_2.jpg

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα