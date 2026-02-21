Ο Ρισόν Χολμς χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει επιβάλει τον ρυθμό του από το δεύτερο δεκάλεπτο απέναντι στον Ολυμπιακό, διατηρώντας σταθερά διψήφιες διαφορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στους Πειραιώτες, που τα... έσπασαν στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας 1/13 τρίποντα.

Από την πλευρά του, ο Ρισόν Χολμς έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ωστόσο χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός πρώην NBAer δεν συμφώνησε με το σφύριγμα και εξέφρασε έντονα την αντίδρασή του. Λίγο αργότερα χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ και πέρασε στον πάγκο, δίνοντας τη θέση του στον Ντίνο Μήτογλου.