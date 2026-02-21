Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Εκρηκτικό ξεκίνημα με dunk party για τον Χολμς
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου, και ο Ρισόν Χολμς έκανε δύο εντυπωσιακές φάσεις στο ξεκίνημα του αγώνα με τους Πειραιώτες.
Ο Αμερικανός πρώην NBAer έκανε δύο συνεχόμενα καρφώματα για το 4‑9 των «πράσινων». Εξάλλου, πριν από το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν είχαν θερμό εναγκαλισμό στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Η πρώτη περίοδος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε στο 17-17, με τον Χολμς να μετράει 6 πόντους (3/4 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
