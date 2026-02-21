Ο Ολυμπιακός τα… έσπασε στο ημίχρονο του τελικού Κυπέλλου με 1/13 τρίποντα

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Οι Πειραιώτες τα... έσπασαν με 1/13 τρίποντα
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέβαλε τον ρυθμό του στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 45‑29. Οι «πράσινοι» έκαναν επιμέρους σκορ 28‑12 στο δεύτερο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 13/19 δίποντα και σουτάροντας με 50% στο τρίποντο (5/10).
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό με 10 πόντους, ενώ το «τριφύλλι» μοίρασε 10 ασίστ για τέσσερα λάθη, απέναντι στον Ολυμπιακό που τα… έσπασε πίσω από τα 6,75 μέτρα. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με 1/13 τρίποντα!
Τα τρίποντα του Ολυμπιακού
- Τόμας Γουόκαπ 0/2
- Τάισον Γουόρντ 1/2
- Μόντε Μόρις 0/1
- Σάσα Βεζένκοβ 0/3
- Κώστας Παπανικολάου 0/1
- Τάιλερ Ντόρσεϊ 0/1
- Εβάν Φουρνιέ 0/3
