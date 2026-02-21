Βεζένκοβ στο ημίχρονο: «Αυτό που παρουσιάζουμε είναι ντροπή»
Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού στο ημίχρονο του μεγάλο τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος με 29-45, με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδα του στο πρώτο μέρος.
Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ στη flash interview του πρώτου μέρος, είπε χαρακτηριστικά:
«Αυτό που παρουσιάζουμε και στην άμυνα και στην επίθεση είναι ντροπή πρέπει να μπούμε πιο δυνατά παίζουν πιο σκληρά από εμάς, παίζουν καλύτερα από εμάς, πρέπει να αντιδράσουμε».
