Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα τραγούδια που επέλεξε ο Χέιζ Ντέιβις για την προθέρμανση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα λάβει χώρα ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ζήτησε από την ομάδα να πάει μόνος του στο γήπεδο σχεδόν τρεις ώρες πριν το τζάμπολ για να προπονηθεί. Αυτό που συνέβη στο παρκέ ήταν εντυπωσιακό. Ο Αμερικανός φόργουορντ πήγε στο λάπτοπ του υπεύθυνου του γηπέδου και επέλεξε μόνος του την playlist που θέλει να ακούσει.
Συγκεκριμένα, θέλησε να ακούσει κλασσική μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης με τη μουσική να παίζει σε όλο το γήπεδο. Από τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν η κλασσική «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι, το Κοντσέρτο για Πιάνο Νο. 21 σε Ντο Μείζονα, K. 467 από τον Μότσαρτ, αλλά και το Nocturne in C-Sharp Minor του Βλαντιμίρ Φλέτσμαν.
☘️ Από νωρίς έχει ξεκινήσει το ζέσταμα για τον τελικό ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επιλέγει και... μουσική στο λάπτοπ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/o0MjmoEWVn
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.