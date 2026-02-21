Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποφάσισε να πάει στο γήπεδο μόνος του πριν τον Παναθηναϊκό και να προπονηθεί υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής. Αυτά είναι τα τραγούδια που επέλεξε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα λάβει χώρα ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ζήτησε από την ομάδα να πάει μόνος του στο γήπεδο σχεδόν τρεις ώρες πριν το τζάμπολ για να προπονηθεί. Αυτό που συνέβη στο παρκέ ήταν εντυπωσιακό. Ο Αμερικανός φόργουορντ πήγε στο λάπτοπ του υπεύθυνου του γηπέδου και επέλεξε μόνος του την playlist που θέλει να ακούσει.

Συγκεκριμένα, θέλησε να ακούσει κλασσική μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης με τη μουσική να παίζει σε όλο το γήπεδο. Από τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν η κλασσική «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι, το Κοντσέρτο για Πιάνο Νο. 21 σε Ντο Μείζονα, K. 467 από τον Μότσαρτ, αλλά και το Nocturne in C-Sharp Minor του Βλαντιμίρ Φλέτσμαν.