Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η αναχώρηση της αποστολής των «πράσινων»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για 13η φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον τίτλο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.
Οι «πράσινοι» είναι πρώτοι σε συμμετοχές σε τελικούς με 28, συμπεριλαμβανομένης και της αποψινής, ενώ είναι και η πολυνίκης ομάδα με 21 κατακτήσεις.
Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από περίπου 100 οπαδούς του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν εκεί για να τους στηρίξουν.
Εξάλλου, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να πάει στο γήπεδο μόνος του τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού και να προθερμανθεί υπό τους ήχους κλασικής μουσικής της επιλογής του, ενώ οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς έμειναν εκτός εξάδας ξένων για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
☘️ Περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού εμψύχωσαν την «πράσινη» αποστολή για τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/KtcjEEKEzm
