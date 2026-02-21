Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού μέσα σε αποθέωση από περίπου 100 οπαδούς του «τριφυλλιού», οι οποίοι βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να στηρίξουν την ομάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για 13η φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον τίτλο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» είναι πρώτοι σε συμμετοχές σε τελικούς με 28, συμπεριλαμβανομένης και της αποψινής, ενώ είναι και η πολυνίκης ομάδα με 21 κατακτήσεις.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από περίπου 100 οπαδούς του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν εκεί για να τους στηρίξουν.

Εξάλλου, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να πάει στο γήπεδο μόνος του τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού και να προθερμανθεί υπό τους ήχους κλασικής μουσικής της επιλογής του, ενώ οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς έμειναν εκτός εξάδας ξένων για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

