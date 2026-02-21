Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να πάει στο γήπεδο μόνος του τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού και να προθερμανθεί υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής της επιλογής του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα λάβει χώρα ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Αυτό που προκάλεσε τεράστια έκπληξη, είναι η επιλογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να φτάσει στο γήπεδο πριν από την ομάδα, μόνος του, τρεις ώρες πριν από το πολυαναμενόμενο τζάμπολ μετά από άιτημά του.

Μάλιστα, επέλεξε ο ίδιος την μουσική που επιθυμεί να ακούγεται την ώρα που προπονείται. Συγκεκριμένα, θέλησε να ακούσει κλασσική μουσική την οποία επέδειξε ο ίδιος στους ανθρώπους του γηπέδου. Μεταξύ των κομματιών, ήταν και μερικά του Μότσαρτ και του Τσαϊκόφσκι. Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη κι έπειτα τη χθεσινή (20/02) προπόνηση όταν όλη η ομάδα επέστρεψε στο ξενοδοχείο κι εκείνος έμεινε για σουτ στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta