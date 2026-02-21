Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις μόνος στο γήπεδο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα λάβει χώρα ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Αυτό που προκάλεσε τεράστια έκπληξη, είναι η επιλογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να φτάσει στο γήπεδο πριν από την ομάδα, μόνος του, τρεις ώρες πριν από το πολυαναμενόμενο τζάμπολ μετά από άιτημά του.
Μάλιστα, επέλεξε ο ίδιος την μουσική που επιθυμεί να ακούγεται την ώρα που προπονείται. Συγκεκριμένα, θέλησε να ακούσει κλασσική μουσική την οποία επέδειξε ο ίδιος στους ανθρώπους του γηπέδου. Μεταξύ των κομματιών, ήταν και μερικά του Μότσαρτ και του Τσαϊκόφσκι. Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη κι έπειτα τη χθεσινή (20/02) προπόνηση όταν όλη η ομάδα επέστρεψε στο ξενοδοχείο κι εκείνος έμεινε για σουτ στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Από νωρίς έχει ξεκινήσει το ζέσταμα για τον τελικό ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επιλέγει και... μουσική στο λάπτοπ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/o0MjmoEWVn
