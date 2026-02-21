Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε τους 6 ξένους που θα ρίξει στη μάχη στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αποφασίζει για την εξάδα των ξένων.

Η μεγάλη έκπληξη, για την οποία σας είχαμε ενημερώσει από το βράδυ της Παρασκευής (20/2), έχει να κάνει με την απόφαση να μην χρησιμοποιήσει τον Άλεκ Πίτερς, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, οι... σίγουροι Φουρνιέ και Γουόρντ είναι μέσα, όπως και οι τρεις σέντερ, με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ να ρίχνονται στη μάχη, όπως σας είχαμε προϊδεάσει με το ρεπορτάζ του Gazzetta από την Παρασκευή.

Η τελευταία θέση ξένουν πήγε στον Μόντε Μόρις, ο οποίος κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του στον ημιτελικόν και έπεισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα πως είναι έτοιμος για τον τελικό σε σχέση με τον Φρανκ Νιλικίνα.