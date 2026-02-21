Το Gazzetta παρουσιάζει τι γίνεται σε ελληνικό πρωτάθλημα και Euroleague, όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έφτασε η ώρα για την κούπα στο Ηράκλειο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στον τελικό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στη κλασική μάχη των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει την δεύτερη σερί κούπα στο Ηράκλειο, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν την 4η κούπα τους στο Κύπελλο τα 5 τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει όμως σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα, όταν οι αιώνιοι συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλο Ελλάδος. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα και ποιος τη Euroleague;

Οι τελικοί των αιωνίων και οι τροπαιούχοι Euroleague και πρωταθλήματος