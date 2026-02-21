Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Που καταλήγουν Πρωτάθλημα και Euroleague μετά τον τελικό του Κυπέλλου
Έφτασε η ώρα για την κούπα στο Ηράκλειο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στον τελικό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στη κλασική μάχη των τελευταίων ετών.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει την δεύτερη σερί κούπα στο Ηράκλειο, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν την 4η κούπα τους στο Κύπελλο τα 5 τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει όμως σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα, όταν οι αιώνιοι συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλο Ελλάδος. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα και ποιος τη Euroleague;
Οι τελικοί των αιωνίων και οι τροπαιούχοι Euroleague και πρωταθλήματος
|Τελικός Κυπέλλου
|Πρωτάθλημα
|Euroleague
|1978-79
|Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79-72
|Άρης
|Μπόσνα
|1982-83
|Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-82
|Άρης
|Καντού
|1985-86
|Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78
|Άρης
|Τσιμπόνα
|2007-08
|Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-79
|Παναθηναϊκός
|ΤΣΣΚΑ
|2008-09
|Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 80-70
|Παναθηναϊκός
|Παναθηναϊκός
|2009-10
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-64
|Παναθηναϊκός
|Μπαρτσελόνα
|2010-11
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 74-68
|Παναθηναϊκός
|Παναθηναϊκός
|2011-12
|Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 71-70
|Ολυμπιακός
|Ολυμπιακός
|2012-13
|Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81-78
|Παναθηναϊκός
|Ολυμπιακός
|2021-22
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73
|Ολυμπιακός
|Εφές
|2023-24
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 69-58
|Παναθηναϊκός
|Παναθηναϊκός
|2024-25
|Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-75
|Ολυμπιακός
|Φενέρ
