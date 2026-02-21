Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Που καταλήγουν Πρωτάθλημα και Euroleague μετά τον τελικό του Κυπέλλου

Το Gazzetta παρουσιάζει τι γίνεται σε ελληνικό πρωτάθλημα και Euroleague, όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έφτασε η ώρα για την κούπα στο Ηράκλειο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στον τελικό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στη κλασική μάχη των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει την δεύτερη σερί κούπα στο Ηράκλειο, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν την 4η κούπα τους στο Κύπελλο τα 5 τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει όμως σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα, όταν οι αιώνιοι συγκρούονται στον τελικό του Κυπέλλο Ελλάδος. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα και ποιος τη Euroleague;

Οι τελικοί των αιωνίων και οι τροπαιούχοι Euroleague και πρωταθλήματος

Τελικός ΚυπέλλουΠρωτάθλημαEuroleague
1978-79Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79-72ΆρηςΜπόσνα
1982-83Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-82ΆρηςΚαντού
1985-86Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78ΆρηςΤσιμπόνα
2007-08Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-79ΠαναθηναϊκόςΤΣΣΚΑ
2008-09Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 80-70ΠαναθηναϊκόςΠαναθηναϊκός
2009-10Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-64ΠαναθηναϊκόςΜπαρτσελόνα
2010-11Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 74-68ΠαναθηναϊκόςΠαναθηναϊκός
2011-12Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 71-70ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός
2012-13Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81-78ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός
2021-22Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73ΟλυμπιακόςΕφές
2023-24Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 69-58ΠαναθηναϊκόςΠαναθηναϊκός
2024-25Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-75ΟλυμπιακόςΦενέρ

