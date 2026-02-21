Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παρέλαβε τον ειδικό νάρθηκα για τον αντίχειρά του, ο οποίος, χάρη στις ειδικές λεπτομέρειές του, μπορεί να του επιτρέψει να παίξει στον τελικό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως σας ενημερώσαμε από το βράδυ της Παρασκευής (20/2), συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί. Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο ειδικός νάρθηκας / κηδεμόνας, τον οποίο προμηθεύτηκε ο Ολυμπιακός, προκειμένου να βοηθήσει τον Σέρβο να αγωνιστεί.

Ο συγκεκριμένος νάρθηκας καλύπτει το δάχτυλο και κρατάει το σημείο που πονάει σταθερό. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το tape που είχε τοποθετηθεί στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην χτεσινή προπόνηση, είναι πως δεν κρατά «νεκρό» το δάχτυλο, αλλά επιτρέπει στον Σέρβο να κάνει μια μικρή κίνηση.

Εξωτερικά είναι υφασμάτινος και δεν έχει καθόλου μέταλλο, ειδικά εξωτερικά, καθώς εάν είχε, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής φορώντας τον.

Οι εν λόγω ιδιαιτερότητες του ειδικού νάρθηκα / κηδεμόνα είναι αυτές που κάνουν την διαφορά και επιτρέπουν στον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αγωνιστεί.

