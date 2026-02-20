Φουρνιέ: «Ο Μιλουτίνοφ έχει τεράστια καρδιά» - Τι είπε για Παναθηναϊκό

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τόνισε πως ο Σέρβος... έχει καρδιά, ενώ χαρακτήρισε μάχη τον τελικό με τον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε ενόψει του τελικού του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναίκό (21/2) και αναφέρθηκε στα όσα περιμένει να συμβούν στο παρκέ, αλλά και στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίξει στο ματς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

Ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, το «αιώνιο». Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για τον αυριανό τελικό;

«Ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένος που θα παίξουμε σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι αύριο. Κάθε φορά που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό είναι συναρπαστικό. Θα είναι σκληρό ματς. Οι φίλαθλοι μπαίνουν πολύ στο παιχνίδι».

Είδες κάποια αλλαγή στη δυναμική τους μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τα καλά παιχνίδια που έκαναν εδώ;

«Για να είμαι ειλικρινής δεν είδα τα παιχνίδια τους. Κέρδισαν και τα δύο με 30 πόντους, νομίζω. Κοίτα, οι σεζόν έχουν σκαμπανεβάσματα. Οι καλές ομάδες είναι αυτές που μπορούν να διαχειριστούν τις κακές στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα. Έχει τίτλο. Έχει εμπειρία. Πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός».

Ο Ολυμπιακός έχει πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σημαίνει κάτι αυτό ή κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετική ιστορία;

«Κάθε παιχνίδι είναι η δική του ιστορία. Αν ήμουν στη θέση τους και είχα χάσει πέντε σερί, θα ήθελα να σταματήσω αυτό το σερί. Θα έκανα τα πάντα για να κερδίσω. Οπότε ναι, θα είναι μάχη και από τις δύο πλευρές. Από τη δική μας πλευρά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να είναι πιο επιθετικοί από εμάς».

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία πρέπει να είστε καλοί για να κερδίσετε αύριο;

«Πρέπει να είμαστε η πιο επιθετική ομάδα. Πρέπει να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια, οι τελικοί συνήθως δεν κερδίζονται από το ποιος θα βάλει τα περισσότερα σουτ. Συνήθως κερδίζονται από τη μαχητικότητα, τη δύναμη, από την ομάδα που το θέλει περισσότερο. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς αύριο».

Έβαν, βλέποντας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρότι έσπασε τον αντίχειρά του, να κάνει τα πάντα για να παίξει, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για εσάς όταν βλέπετε συμπαίκτες να παλεύουν έτσι;

«Δεν είναι επιπλέον κίνητρο, όχι. Αλλά δείχνει ότι ο Μίλου έχει τεράστια καρδιά, σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει, αλλά μόνο το γεγονός ότι το σκέφτεται και προσπαθεί να βγει στο παρκέ απόψε δείχνει ποιος είναι ως παίκτης. Και ότι θέλει πολύ να κερδίσει. Ξέρουμε ποιος είναι ο Μίλου. Δεν μας εκπλήσσει αυτό».