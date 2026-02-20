Ολυμπιακός: Το ενδιαφέρον του Φουρνιέ για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι, καθώς υπέστη κάταγμα στον δεξί του αντίχειρα. Με επιθυμία του ίδιου, συμμετείχε στη σημερινή (20/02) προπόνηση των «ερυθρολεύκων» με δεμένο το χέρι του και ο Εβάν Φουρνιέ έσπευσε να δει την κατάσταση του συμπαίκτη του.
Ο Σέρβος ψηλός είναι αμφίβολος για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/02, 20:00), την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίσει με σιγουριά και την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο, με την απόφαση να κρίνεται τελευταία στιγμή.
