Γκραντ: «Πάντα είναι πρόκληση να αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.
Ο Τζέριαν Γκραντ τέθηκε στη διάθεση των media και μίλησε για το σημαντικό ντέρμπι που ακολουθεί, αλλά ανέφερε και τι προσέφερε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ομάδα.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Χωρίς δηλώσεις Άταμαν στη media day
Αναλυτικά
Για το ματς: «Ξέρουμε ότι παίζουν καλά. Στα δύο τελευταία ματς παίζουμε καλά. Ανυπομονούμε».
Για την βελτίωση του Παναθηναϊκού: «Γινόμαστε υγιείς, ήρθε ο Νάιτζελ. Έχουμε αυτοπεποίθηση».
Για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα ματς. Πρέπει να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς και να πάρεις τη νίκη».
Για το ότι ο Φουρνιέ είπε ότι δεν μετράνε στους τελικούς τα σουτ αλλά το να δίνεις το κάτι παραπάνω: «Όλα μετράνε. Πρέπει να σκοράρεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις χωρίς να σκοράρεις. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας και ελπίζουμε να κερδίσουμε».
Για τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Δύο σημαντικοί παίκτες. Μπορούν να είναι βασικοί σέντερ στις περισσότερες ομάδες. Ταλαντούχοι παίκτες. Τους χρειάζονται, αν δε τους έχουν θα είναι δύσκολο. Ποιος ξέρει τι θα γίνει; Θα είμαστε έτοιμοι».
Για το ότι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κρίνει τίτλο: «Πάντα είναι πρόκληση, όπου και να τους αντιμετωπίσεις. Παίζουν με το στιλ τους, εμείς με το δικό μας. Τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ νικάει μία ο ένας μία ο άλλος».
☘️ Οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκράντ ενόψει τελικού.#paobc pic.twitter.com/r2fq7VK30c— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.