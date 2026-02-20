Γκραντ: «Πάντα είναι πρόκληση να αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό»

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε κατά τη διάρκεια της media day του Παναθηναϊκού για τον τελικό με τον Ολυμπιακό στο Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.

Ο Τζέριαν Γκραντ τέθηκε στη διάθεση των media και μίλησε για το σημαντικό ντέρμπι που ακολουθεί, αλλά ανέφερε και τι προσέφερε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ομάδα.

Αναλυτικά

Για το ματς: «Ξέρουμε ότι παίζουν καλά. Στα δύο τελευταία ματς παίζουμε καλά. Ανυπομονούμε».

Για την βελτίωση του Παναθηναϊκού: «Γινόμαστε υγιείς, ήρθε ο Νάιτζελ. Έχουμε αυτοπεποίθηση».

Για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα ματς. Πρέπει να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς και να πάρεις τη νίκη».

Για το ότι ο Φουρνιέ είπε ότι δεν μετράνε στους τελικούς τα σουτ αλλά το να δίνεις το κάτι παραπάνω: «Όλα μετράνε. Πρέπει να σκοράρεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις χωρίς να σκοράρεις. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας και ελπίζουμε να κερδίσουμε».

Για τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Δύο σημαντικοί παίκτες. Μπορούν να είναι βασικοί σέντερ στις περισσότερες ομάδες. Ταλαντούχοι παίκτες. Τους χρειάζονται, αν δε τους έχουν θα είναι δύσκολο. Ποιος ξέρει τι θα γίνει; Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ότι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κρίνει τίτλο: «Πάντα είναι πρόκληση, όπου και να τους αντιμετωπίσεις. Παίζουν με το στιλ τους, εμείς με το δικό μας. Τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ νικάει μία ο ένας μία ο άλλος».