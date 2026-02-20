Ο Εργκίν Άταμαν δεν τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη media day τους παράλληλα με την προπόνηση που ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Το Gazzetta βρέθηκε εκεί για τις πρώτες δηλώσεις ενόψει του ντέρμπι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι που δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ομάδας προς την Ομοσπονδία.

Αντ' αυτού δηλώσεις παραχώρησαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ.