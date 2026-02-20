Παναθηναϊκός: Χωρίς δηλώσεις Άταμαν στη media day
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη media day τους παράλληλα με την προπόνηση που ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Το Gazzetta βρέθηκε εκεί για τις πρώτες δηλώσεις ενόψει του ντέρμπι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι που δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ομάδας προς την Ομοσπονδία.
Αντ' αυτού δηλώσεις παραχώρησαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.