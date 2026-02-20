Ερναγκόμεθ: «Θα είναι ένας πόλεμος με τον Ολυμπιακό, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι δυνατός»

Στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς και στην προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στις δηλώσεις του ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (21/02, 20:00).

Ο Ισπανός φόργουορντ αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του προκειμένου να πάρει το τρόπαιο, ενώ επίσης στάθηκε και στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο Ερνγακόμεθ:

Για τον τελικό: «Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό είναι σκληρό παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Είναι μια μάχη. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να φτάσουμε στη νίκη».

Για το τι περιμένει: «Δεν προσπαθώ να έχω προσδοκίες. θα βγούμε στο παρκέ και θα παίξουμε σκληρά με στόχο να τους κερδίσουμε. Έχουμε παίξει καλά επιθετικά και αμυντικά στα τελευταία δύο παιχνίδια».

Για τα δύο παιχνίδια του Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι δυνατός, είναι έξυπνος παίκτης, είναι πραγματικά ταλαντούχος και θα μας βοηθήσει πολύ».

Για το μυστικό για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Αν κάνεις την επιπλέον προσπάθεια θα κερδίσεις. Θα είναι ένας πόλεμος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το τρόπαιο. Δεν σκεφτόμαστε το σερί του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια».

Για την κακή περίοδο του Παναθηναϊκό: «Είναι μεγάλη η σεζόν με σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να είναι έτοιμος τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Όποια ομάδα δώσει την επιπλέον ενέργεια θα κερδίσει».