Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρέθηκε στη Fan Zone του Ηρακλείου και φωτογραφήθηκε με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος, λέγοντας στον Mr Green να μην το ακουμπάει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Στη Fan Zone του Ηρακλείου βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/02) ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ όπου φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος και μοίρασαν αυτόγραφα στα παιδιά που ήταν μαζεμένα. Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς και η μασκότ της ομάδας ο «Mr. Green», έπαιξαν μαζί με τους μικρούς φίλους στα αυτοσχέδια παιχνίδια, ενώ στη συνέχεια μοίρασαν αυτόγραφα και έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους.

Ξεκαρδιστική ήταν η στιγμή όταν ο Τολιόπουλος είπε στον Mr. Green να μην ακουμπάει το τρόπαιο την ώρα που η μασκότ του «τριφυλλιού» πήγε να το αγγίξει, χαρίζοντας ένα όμορφο στιγμιότυπο.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00) τον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: