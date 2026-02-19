Λούκιτς: «Μου αρέσει η θέση μου στην Θεσσαλονίκη»

Ο Ζόραν Λούκιτς μίλησε για την ήττα του Ηρακλή από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου, αλλά και για το μέλλον του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Απογοητευμένος με την εικόνα απέναντι στον Παναθηναϊκό αλλά ικανοποιημένος με την κατάσταση στον Ηρακλή εμφανίστηκε ο Ζόραν Λούκιτς στη συνέντευξη Τύπου του ημιτελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Συγχαίρω τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στον τελικό. Οι δύσκολες στιγμές που πέρασαν τους έκαναν πιο σκληρούς και επιθετικούς. Αυτό δεν ήταν καλό για μας, γιατί όταν κάνεις 26 λάθη δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Από αυτά τα 10-12 δεν ήρθαν από την πίεση του αντιπάλου, απλώς πετούσαμε την μπάλα έξω. Μερικές φορές πρέπει να δεις την αλήθεια και τη διαφορά των ομάδων. Μπορεί αυτό να είναι κίνητρο για μας για το μέλλον. Δείξαμε καλό πρόσωπο απέναντι στη Μύκονο, αλλά σήμερα πρέπει να κρυφτούμε γιατί η εικόνα μας δεν ήταν καλή. Καταλαβαίνω πως ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά τα 26 λάθη είναι πάρα πολλά. Είχαμε τρία λάθη σε alley oop. Καλή τύχη στις δύο ομάδες του τελικού, είμαι σίγουρος πως θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το Σάββατο. Στόχος μας είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Χτίζουμε κάτι καλό, είναι δύσκολο να παίζουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια για μας, αλλά είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν θες να μεγαλώσεις δεν πρέπει να επιτρέπεις στον εαυτό σου να κάνει τόσα λάθη. Είναι μια καλή προειδοποίηση για μας. Σήμερα δεν είχαμε ούτε το 5% της κυκλοφορίας της μπάλας σε σχέση με χθες. Θα κάνουμε το καλύτερο για το μέλλον χτίζοντας την ομάδα, αλλά σήμερα δεν ήταν καλή η εικόνα μας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Τώρα συνεχίζουμε και στην Ευρώπη, έχουμε μπροστά μας τα playoffs και προετοιμαζόμαστε για αυτά».

Για το μέλλον του είπε: «Έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια. Μην ανησυχείτε για μένα. Μου αρέσει η θέση μου στη Θεσσαλονίκη, είμαι πραγματικά χαρούμενος και κάνουμε κάτι πολύ σωστά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που προέχουν. Νιώθω πολύ άνετα, έχω έναν πολύ καλό GM, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και αυτό είναι ένα μεγάλο συν για μένα. Όταν υπάρχει τέτοια κατανόηση, είναι πολύ καλό. Είμαι πραγματικά χαρούμενος στον Ηρακλή».

Ο Νίκος Τσιακμάς από πλευράς του δήλωσε: «Γνωρίζαμε ότι παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για την εμφάνισή μας. Ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών και των απαιτήσεων που είχαμε δημιουργήσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θέλουμε η εμφάνιση που κάναμε χθες να είναι πυροτέχνημα και η εμφάνιση που κάναμε δεν μας αντιπροσωπεύει, γι’ αυτό θα πρέπει να βελτιωθούμε».