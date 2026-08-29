Για άλλη μια φορά έδειξε την αγάπη της για τον Ηρακλή η κυρία Χάιδω στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο Ιβανώφειο.

Είναι μια από τις πιο γνωστές οπαδούς όχι μόνο του Ηρακλή, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Χάιδω δεν σταματά να δείχνει την αγάπη τους για τον Γηραιό με κάθε τρόπο.

Βρέθηκε στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο Ιβανώφειο και εκεί έκλεψε την παράσταση. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον head coach της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Ζόραν Λούκιτς.

Εκείνος της έπιασε το χέρι, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του, ενώ δίπλα του μετέφραζαν όλα όσα του έλεγε η κυρία Χάιδω. Μια φίλαθλος του Ηρακλή που ακολουθεί πιστά την ομάδα της για χρόνια και είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Η αγάπη της, η πίστη και η αφοσίωση στον Ηρακλή πρέπει να... διδάσκεται!