NBA Europe: Άλλες τρεις ομάδες στο προσκήνιο για συμμετοχή στη λίγκα!

Το NBA Europe βρίσκεται ακόμα στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την Gazzetta Dello Sport, να αναφέρει ακόμα τρεις ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη λίγκα.

Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που πιθανόν θα λάβει μέρος, άλλες τρεις ισπανικές ευρωπαϊκές ομάδες εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη νέα λίγκα που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Ντάβιντε Κινελάτο, η Βαλένθια, η Μπανταλόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, έδειξαν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να είναι οι επόμενες που θα αγωνίζονται στο NBA Europe.

Αν και εφόσον γίνει πράξη η επιθυμία των ομάδων να «εισβάλουν» στη νέα λίγκα, τότε θα μιλάμε για μια ακόμη επιτυχία του NBA, καθώς θα «κλέψει» τη Βαλένθια που αγωνίζεται στην EuroLeague, και αποτελεί βασικός ανταγωνιστής του NBA Europe.

Επίσης θα ξαναφέρει την Μπανταλόνα σε μεγάλες διοργανώσεις και θα κάνει έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, να φτιάξει τμήμα μπάσκετ… πράγμα ασυνήθιστο.

 

Οι συζητήσεις είναι ακόμα ανοιχτές και τα ενδεχόμενα αλλάζουν, όμως αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες εξελίξεις και προτάσεις που μπορούν να… ταράξουν τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

     

