Λούκιτς: «Να ντρεπόμαστε για τα 26 λάθη»

Ο προπονητής του Ηρακλή Ζόραν Λούκιτς αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό καιο εστίασε στα πολλά λάθη.

Τα 26 λάθη ήταν ανεπίτρεπτα σύμφωνα με τον προπονητή του Ηρακλή Ζόραν Λούκιτς στην ήττα (91-61) από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ στο κλειστό «Δύο Αοράκια».

Ο προπονητής του «γηραιού» είδε από το παιχνίδι του προημιτελικού με τη Μύκονο μέχρι τον ημιτελικό με τους «πράσινους» τα δυο πρόσωπα της ομάδας του και ήταν λογικό να εκδηλώσει την ενόχληση του.

«Κάναμε 26 λάθη, απίστευτο. Πρέπει να συγχαρώ για αυτό τον Παναθηναϊκό, άξιζε σίγουρα να κερδίσει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινής, ήμασταν κακή προπόνηση για αυτούς. Ήταν σαν φιλικό. Είναι ο ημιτελικός του Κυπέλλου. Κάναμε 26 λάθη, πρέπει να ντρεπόμαστε γι’ αυτό» δήλωσε ο Ζόραν Λούκιτς για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με το «τριφύλλι».

Ο Ηρακλής που ήταν εξαιρετικός απέναντι στη Μύκονο έδειξε να μην έχει αποθέματα ενέργειας, γι’ αυτό και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να είν αι ανταγωνιστικός απέναντι στην ομάδα του Έργκιν Άταμαν.