Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, μία εξέλιξη που είχε δρομολογηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον «Γηραιό» ως δεύτερος σκόρερ στη Stoiximan GBL με 297 πόντους.

Σε 17 αγώνες με τη φανέλα του Ηρακλή τη φετινή σεζόν, ο Ράιτ-Φόρμαν κατέγραψε κατά μέσο όρο 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα, συγκεντρώνοντας 14.6 μονάδες αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Justin Wright-Foreman. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».