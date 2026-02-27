Ανατροπή με Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, συνεχίζει στη Σαραγόσα
Η περίπτωση του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ήρθε στο προσκήνιο για την Μπούργος, όμως ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαραγόσα.
Ο Ηρακλής ανακοίνωσε νωρίτερα τη λύση της συνεργασίας της με τον Ράιτ-Φόρμαν, μία εξέλιξη που είχε δρομολογηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Σε 17 αγώνες με τη φανέλα του Ηρακλή τη φετινή σεζόν, κατέγραψε κατά μέσο όρο 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα, συγκεντρώνοντας 14.6 μονάδες αξιολόγησης.
Πλέον θα κλείσει τη σεζόν 2025/26 στη Σαραγόσα, ως αντικαταστάτης του Τζος Ρίτσαρντσον.
