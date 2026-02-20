Ντόρσεϊ: «Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα, έφτασε στην Κρήτη και είναι έτοιμος για τον τελικό του Κυπέλλου, με τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού να ευχαριστεί την ομάδα που του επέτρεψε να λύσει το προσωπικό του πρόβλημα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη και όπως τονίζει ο ίδιος στις δηλώσεις του, είναι έτοιμος για τον τελικό.

Λοιπόν, Τάιλερ, πώς είναι το συναίσθημα που είσαι πραγματικά εδώ και έτοιμος να παίξεις;

«Είμαι εδώ. Δεν ξέρω καν πού βρίσκομαι ακόμα. Όχι, αστειεύομαι. Αλλά νιώθω καλά. Είμαι εδώ. Χαίρομαι που τα παιδιά έκαναν τη δουλειά στα δύο τελευταία παιχνίδια και φτάσαμε στον τελικό και ελπίζουμε να το φέρουμε πίσω στο σπίτι».

Κοιμήθηκες καλά;

«Ναι, κοιμήθηκα καλά. Θα το δούμε αύριο, αλλά είμαι έτοιμος να παίξω ό,τι κι αν γίνει».

Πόσο σημαντικό είναι για σένα προσωπικά που η ομάδα σου επέτρεψε να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου ενώ το κύπελλο ήταν σε εξέλιξη;

«Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω. Οπότε είμαι ευγνώμων που μου έδωσαν τον χρόνο να το κάνω και τώρα επέστρεψα και είμαι έτοιμος να ολοκληρώσω το υπόλοιπο της σεζόν».

Σε αυτό το κλειστό έχεις πολύ όμορφες αναμνήσεις.

Ναι, εδώ ξεκίνησε η καριέρα μου στην Ελλάδα. Λατρεύω την Κρήτη. Έχω υπέροχες αναμνήσεις εδώ και πάντα αγαπούσα αυτό το μέρος.

Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο από εκείνη την περίοδο;

Κυρίως το πολιτισμικό σοκ από τα πάντα. Ήμουν τόσο μικρός. Δεν καταλάβαινα τα πάντα. Οπότε τώρα που το κοιτάζω πίσω, είναι απλώς εκπληκτικό. Κάθε βήμα ήταν γραφτό να γίνει για να φτάσω εδώ.