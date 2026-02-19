Ο Μόντε Μόρις επιστρέφει στην 12άδα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στις 9 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Επιστροφές έχουμε στον Ολυμπιακό, με τον Μόντε Μόρις να ρίχνεται ξανά στη δράση, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου, στο παιχνίδι με την Μπάγερν και απέναντι στο Μαρούσι θα είναι ξανά στην 12άδα, παίρνοντας την θέση του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος θα ξεκουραστεί.

Εκτός 12άδες θα είναι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ντόντα Χολ να τον αντικαθιστά, μετά την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Η 12άδα για την αναμέτρηση με το Μαρούσι:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζακης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ

