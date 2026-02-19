Ολυμπιακός: Με Μόρις στην 12άδα απέναντι στο Μαρούσι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Επιστροφές έχουμε στον Ολυμπιακό, με τον Μόντε Μόρις να ρίχνεται ξανά στη δράση, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.
Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου, στο παιχνίδι με την Μπάγερν και απέναντι στο Μαρούσι θα είναι ξανά στην 12άδα, παίρνοντας την θέση του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος θα ξεκουραστεί.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Το βάθος στο ρόστερ κάνει τη διαφορά
Εκτός 12άδες θα είναι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ντόντα Χολ να τον αντικαθιστά, μετά την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.
Η 12άδα για την αναμέτρηση με το Μαρούσι:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζακης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ
Για την εν λόγω αλλαγή σας είχαμε προϊδεάσει μέσα από το LIVE του gazzetta από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.