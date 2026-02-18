Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τη νίκη του στον Προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι όμως που δεν σηκώνει κριτική.

Η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη, καθώς το ένα ρόστερ με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Παράλληλα, η ΑΕΚ κατέβηκε με 9 παίκτες στο γήπεδο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο της απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

«Κάτσε ρε Αχιλλέα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα;», θα ρωτούσε κανείς και θα είχε δίκιο. Όμως το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι τέτοιο που του επιτρέπει να κλείσει κάθε τρύπα που θα δημιουργηθεί.

Ο Ντόρσεϊ δεν είναι στην Κρήτη. Ο Μόρις δεν είναι έτοιμος ακόμη. Ο ΜακΚίσικ και ο τραυματίας Τζόσεφ δεν είναι δηλωμένοι. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει το ρόστερ να κάνει το κάτι παραπάνω, ακόμη και με αυτούς τους παίκτες εκτός.

Ακόμη και ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς υπάρχει τρόπος να καλυφθεί. Μην ξεχνάμε πως ο Ντόντα Χολ, παρότι προσωπικά δεν του έχω και… αδυναμία, είναι ένας σέντερ που έχει καθιερωθεί στην EuroLeague και σταθερά δίνει πράγματα στις ομάδες του. Απλά το προηγούμενο διάστημα, πριν ο Τζόουνς έρθει στον Ολυμπιακό, η διαφορά ανάμεσα σε Χολ και Μιλουτίνοφ έκανε μπαμ στο παρκέ.

Η σεζόν είναι ζόρικη, με τα παιχνίδια να είναι άπειρα. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με βάση το μεγάλο του ρόστερ, έχει καταφέρει να επιβιώσει από κάθε δυσκολία που έχει συναντήσει στο διάβα του. Και αυτό πιστώνεται στους αδελφούς Αγγελόπουλους που ακόμη και μέσα στη σεζόν, όποτε χρειάστηκε, έβαλαν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να φέρουν παίκτες που θα δώσουν λύσεις.

Το μεγάλο ρόστερ του Ολυμπιακού είναι αυτό που κάνει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ακόμη πιο τρομακτική. Η πάντα εξαιρετική δουλειά του κόουτς, σε συνδιασμό με ένα ρόστερ που από μόνο του μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, είναι ένα combo που μπορεί να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Ολυμπιακό φέτος. Διότι ο Ολυμπιακός θέλει κάθε τρόπαιο και δεν επιθυμεί να χάσει τίτλους λόγω τραυματισμών, όπως συνέβη σε προηγούμενες σεζόν.

Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το Μαρούσι, μια ομάδα που μπορεί να μοιάζει με εύκολο εμπόδιο, όμως και καλά προπονημένη είναι και ποιότητα έχει. Δεν είναι τυχαίο πως έκανε την έκπληξη απέναντι στον Άρη. Ο Ολυμπιακός, με όπλο την σοβαρότητά του, μπορεί να κάνει τη δουλειά. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μόλις παίξει ως τέτοια, τότε τα πάντα θα γίνουν εύκολα.

Εμείς με τη σειρά μας, θα πούμε τα υπόλοιπα μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι, όπου και η κατάσταση του Τζόουνς θα έχει ξεκαθαρίσει. Τα λέμε σύντομα λοιπόν!

ΥΓ.Μόνο στην Κρήτη θα μπορούσαμε να δούμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο ίδιο πέταλο και να μην ανοίξει ρουθούνι. Και αυτό πιστώνεται στο 1000% στον Μπάμπη Μαρκάκη.

ΥΓ2. Το πόσο διψά αυτός ο τόπος για μπάσκετ φαίνεται σε κάθε διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Είναι κρίμα να μην υπάρχει ομάδα στην Stoiximan GBL από την Κρήτη.

ΥΓ3. Δεν μοιάζει σοβαρό του Τζόουνς, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Υπομονή μέχρι το αποτέλεσμα της μαγνητικής.

ΥΓ4. Η απάντηση του Σάσα Βεζένκοβ στην ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δείχνει ακριβώς αυτό που έχουμε πει για το πώς υποδέχθηκε ο Ολυμπιακός αυτή την κίνηση του Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό ενδιαφέρονται μόνο για την δική τους δουλειά. Όχι για την δουλειά των άλλων. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό είναι και το σωστό mindset προκειμένου να πας μπροστά.

ΥΓ5. Πόση ομορφιά μπορεί να χωρέσει σε έναν τόπο είναι απίστευτο. Αυλογημένοι οι Κρητικοί για τον τόπο τους. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει!