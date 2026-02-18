Άταμαν: «Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 101-71 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το κομμάτι της συγκέντρωσης που ήταν το στοιχείο που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έρκγιν Άταμαν:
«Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ και είμαστε μεγάλη ομάδα. Πήραμε τη νίκη είναι ένα παιχνίδι και τώρα θα ετοιμαστούμε για τον αυριανό ημιτελικό».
