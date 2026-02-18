Άταμαν: «Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ»

Παναγιώτης Αρταβάνης
ataman_eurokinisi5

bet365

Στο κομμάτι της συγκέντρωσης στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη flash interview μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 101-71 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το κομμάτι της συγκέντρωσης που ήταν το στοιχείο που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εξαιρετικός ο Χέιζ-Ντέιβις στο ημίχρονο
Χέιζ-Ντέιβις

 

Αναλυτικά όσα είπε ο Έρκγιν Άταμαν:

«Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ και είμαστε μεγάλη ομάδα. Πήραμε τη νίκη είναι ένα παιχνίδι και τώρα θα ετοιμαστούμε για τον αυριανό ημιτελικό».

@Photo credits: (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα