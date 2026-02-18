Στο κομμάτι της συγκέντρωσης στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη flash interview μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 101-71 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το κομμάτι της συγκέντρωσης που ήταν το στοιχείο που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έρκγιν Άταμαν:

«Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ και είμαστε μεγάλη ομάδα. Πήραμε τη νίκη είναι ένα παιχνίδι και τώρα θα ετοιμαστούμε για τον αυριανό ημιτελικό».