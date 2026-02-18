Χέιζ-Ντέιβις: «Πρέπει να βρω ρυθμό, έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες»

Για τις πρώτες του εντυπώσεις του στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-71 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Χέιζ-Ντέιβις να μιλάει στις δηλώσεις του για τις πρώτες του εντυπώσεις με τη φανέλα των «πρασίνων».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» σχολίασε το ντεμπούτο του, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στον ερχόμενο ημιτελικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χέιζ-Ντέιβις:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το βίντεο να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα και την επίθεση και πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».

Για τον Παναθηναϊκό: «Το potential και το ταλέντο είναι εκεί στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ. Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».

Για το ντεμπούτο του: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες. Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».

Για τον ημιτελικό κόντρα στον Ηρακλή: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασαζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».