Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συγκέντρωσε τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του στην πρώτη του παρουσία με τα πράσινα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Το νέο πρόσωπο στις τάξεις του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα στο Final 8 του Κυπέλλου.

Η κάμερα του Gazzetta εστίασε και ακολούθησε τον Αμερικανό φόργουρντ στην πρώτη του είσοδο με το «τριφύλλι» στο στήθος. Από τα αποδυτήρια του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού έως και το παρκέ του γηπέδου για το πρώτο του, επίσημο, ζέσταμα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε θέση στην οκτάδα των ξένων για το ελληνικό ρόστερ, αντικαθιστώντας τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος και θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό στο τέλος του μήνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του Gazzetta