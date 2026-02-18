Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Το πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η προσήλωση του νέου φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια, που παρακολούθησε σχεδόν όλο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος με τα χέρια στις τσέπες του περιμένοντας να μπει στο παρκέ.
☘️👀 Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!#paobc pic.twitter.com/DNV7mJ0nN7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 18, 2026
Όταν 16 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε πέρασε στο παρκέ στη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τους φίλους του τριφυλλιού που έδωσαν το «παρών».
Η είσοδος του Χέιζ-Ντέιβις στο παρκέ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.