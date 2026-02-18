Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρακολούθησε σχεδόν ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος περιμένοντας να περάσει στο παρκέ κι όταν αυτό έγινε αποθεώθηκε!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η προσήλωση του νέου φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια, που παρακολούθησε σχεδόν όλο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος με τα χέρια στις τσέπες του περιμένοντας να μπει στο παρκέ.

☘️👀 Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!#paobc pic.twitter.com/DNV7mJ0nN7 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 18, 2026

Όταν 16 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε πέρασε στο παρκέ στη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τους φίλους του τριφυλλιού που έδωσαν το «παρών».