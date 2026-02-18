Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απέναντι στον ΠΑΟΚ με τη λευκή εμφάνιση με την Ακρόπολη πάνω, όπως είχε ζητήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος (18/02, 20:00) για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά.

Οι «πράσινοι» επέλεξαν να αγωνιστούν στην αναμέτρηση φορώντας τη λευκή εμφάνιση με την Ακρόπολη πάνω.

Αυτό ήταν αίτημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μέσω Instagram story είχε ζητήσει χαρακτηριστικά, στους επόμενους αγώνες να φορεθεί η φανέλα με την Ακρόπολη, σημειώνοντας: «Αν δεν τη φορέστε από τον επόμενο αγώνα θα αναλάβω δράση. Δεν κάνω πλάκα», είχε γράψει.

Έτσι κι έγινε και η ομάδα του Εργκίν Άταμαν επανέφερε τη συγκεκριμένη φανέλα.