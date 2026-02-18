O Εργκίν Άταμαν παρακολούθησε τον προημιτελικό του Ηρακλή με τη Μύκονο πριν το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τη Μύκονο στον πρώτο προημιτελικό της ημέρας (18/02) με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ που ακολουθεί στη συνέχεια (20:00).

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρέθηκε στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού από το ημίχρονο του Ηρακλής - Μύκονος πριν ριχτεί στη μάχη για τη δική της πρόκριση. Ο Τούρκος τεχνικός μάλιστα παρακολούθησε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ενώ στο πλευρό του ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta