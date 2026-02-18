Ηρακλής - Μύκονος: Ο Εργκίν Άταμαν παρακολουθεί το ματς
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τη Μύκονο στον πρώτο προημιτελικό της ημέρας (18/02) με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ που ακολουθεί στη συνέχεια (20:00).
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρέθηκε στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού από το ημίχρονο του Ηρακλής - Μύκονος πριν ριχτεί στη μάχη για τη δική της πρόκριση. Ο Τούρκος τεχνικός μάλιστα παρακολούθησε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ενώ στο πλευρό του ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️🙌 O Εργκιν Αταμάν παρακολουθεί τον προημιτελικό ανάμεσα σε Ηρακλή και Μύκονο.#paobc pic.twitter.com/FBVA9SdPMk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 18, 2026
