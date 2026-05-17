Ηρακλής: Σε συζητήσεις με τον Λούντζη
Η νέα σεζόν για τον Ηρακλή έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται, αφού έχει κάνει ήδη την πρώτη μεταγραφή για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον Τάσο Κουκ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να κάνει δικό της και τον Μιχάλη Λούντζη, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, ωστόσο ακόμα δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε οριστική συμφωνία.
Ο Μιχάλης Λούντζης προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που του εμπόδισε να αγωνιστεί στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς και αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα στην πορεία του Πανιωνίου.
Τη σεζόν 2024-25 με τη φανέλα του Προμηθέα, μετρούσε μ.ο 12. 6 πόντους ανά αγώνα.
