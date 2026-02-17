Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε τραυματίας από το ματς κόντρα στην ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή είναι η φάση που τραυματίστηκε.

Νέο πρόβλημα απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκου κάνοντας κάποιους μορφασμούς. Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την άνετη νίκη και την πρόκριση κόντρα στην Ένωση επικρατώντας με 81-67 για να δώσουν ραντεβού με το Μαρούσι στον ημιτελικό.

Ο Ταιρίκ Τζόουνς ένιωσε ενόχληση στο δεξί γόνατο και δεν συνέχισε στην αναμέτρηση, ενώ αύριο (18/02) το πρωί θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Να σημειωθεί πως ο τραυματισμός του Αμερικανού σέντερ συνέβη σε ανύποπτο χρόνο με τον ίδιο να πιάνει το γόνατό του και να αποχωρεί από το παρκέ. Από το αποτέλεσμα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα φανεί και τι θα συμβεί στη συνέχεια του Κυπέλλου.

Λογικό ήταν στη συνέχεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό να βρίσκεται στον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος μέχρι να αποχωρήσει έδωσε ενέργεια και δύναμη στη ρακέτα σε άμυνα και επίθεση.