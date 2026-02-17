Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Δε νομίζω πως είναι κάτι σοβαρό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, αλλά και για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήρθαμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που κατά την άποψή μας με βάση το ταλέντο που έχει, την εικόνα της τελευταία θεωρούσαμε δύσκολο. Μας διευκόλυνε προφανώς ότι ξέμειναν από πόιντ γκαρντ, αλλά είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση για περίπου 30-35 λεπτά, μοιράζοντας τον χρόνο και δίνοντας δυνατότητα σε όλους τους παίκτες να προσφέρουν. Το γεγονός ότι είχαμε πάνω από 30 ασίστ και πολύ περισσότερα ριμπάουντ από τον αντίπαλο δείχνει τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε. Η νίκη είναι σημαντική, είναι κάτι που εκτιμούμε πάντα και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στα ημιτελικά της Πέμπτης. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και καλή συνέχεια».

Αναφορικά με την κατάσταση του Τζόουνς ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα κάνει μαγνητική αύριο το πρωί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Θα κάνει μαγνητική αύριο το πρωί και θα φανεί. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε, ένιωσε μια ενόχληση και ζήτησε αλλαγή. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό».

Από την πλευρά του ο Άλεκ Πίτερς ανέφερε: «Το καλό για την ομάδα μας είναι πως όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία κάθε αγώνα. Καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της εβδομάδας. Καταλαβαίνουμε τη σημασία και του επόμενου αγώνα τώρα. Έχοντας τόσους πολλούς παίκτες που έχουν ξαναβρεθεί εδώ, θέλουμ τώρα να κρατήσουμε έναν καλό ρυθμό, να τον διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ως το τέλος της εβδομάδας. Ήρθαν τόσο πολλοί άνθρωποι να μας παρακολουθήσουν και έρχονται όπου κι αν παίξουμε και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δουλέψουμε ως το τέλος της εβδομάδας».