Την αποθέωση γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά το τέλος του νικηφόρου προημιτελικού του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ (81-67) στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου θα συναντήσει το Μαρούσι. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Ο έμπειρος προπονητής από την πλευρά του αντέδρασε σηκώνοντας το χέρι για να ευχαριστήσει τους φίλους του Ολυμπιακού που για μια ακόμη φορά έδειξαν την αγάπη τους στον κόουτς.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση με άνεση απέναντι στην ΑΕΚ επιβάλλοντας τον ρυθμό του από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας που αποθεώθηκε από τον κόσμο είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος βλέποντας τους παίκτες του να υλοποιούν το πλάνο του.

