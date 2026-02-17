Μπαρτζώκας: Η αποθέωση από τον κόσμο στο φινάλε του προημιτελικού
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ (81-67) στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου θα συναντήσει το Μαρούσι. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.
Ο έμπειρος προπονητής από την πλευρά του αντέδρασε σηκώνοντας το χέρι για να ευχαριστήσει τους φίλους του Ολυμπιακού που για μια ακόμη φορά έδειξαν την αγάπη τους στον κόουτς.
Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση με άνεση απέναντι στην ΑΕΚ επιβάλλοντας τον ρυθμό του από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας που αποθεώθηκε από τον κόσμο είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος βλέποντας τους παίκτες του να υλοποιούν το πλάνο του.
🔴🙌 «Μπαρτζώκα ψυχάρα Ολυμπιακάρα» από τους φίλους του Ολυμπιακού και το «ευχαριστώ» του προπονητή των ερυθρολεύκων.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 17, 2026
✈️ Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Γιώργος Κούβαρης#OlympiacosBC pic.twitter.com/nzJg7FTQZW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.