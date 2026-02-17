Γιαννόπουλος: «Από τις νίκες που χτίζεις χαρακτήρα»

Ο Χάρης Γιαννόπουλος μιλώντας για το ματς στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για το Μαρούσι ενόψει και της συνέχειας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Το Μαρούσι έφτασε σε μια μεγάλη νίκη επί του Άρη με 87-80 με την οποία πήρε μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος ήταν από τους καλύτερους του Αμαρουσίου καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 10 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής.

Μετά το τέλος του αγώνα είπε στους εκπροσώπους του Τύπου ότι «είναι το 3ο ή το 4ο παιχνίδι που δείχνουμε ένα άλλο πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και το πώς πρέπει να κινούμαστε εμείς μέσα στο γήπεδο αλλά και το τι περιμένει η ομάδα από τον καθένα και πώς αποδίδει καθένας μας μέσα στο γήπεδο. Οπότε από τη στιγμή που γυρίσαμε σελίδα θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό και να εξελισσόμαστε όλο και περισσότερο».

Και συνέχισε: «Σ' ένα παιχνίδι αντιδράσεων με αυτά που κάνει και ο άλλος προπονητής, εμείς δεν πήγαμε σε χαμηλό σχήμα, σε αντίθεση με τον Άρη. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ψηλούς, τους εμπιστευτήκαμε, βάλαμε τη μπάλα κοντά στο καλάθι και δώσαμε τα κλειδιά στον Κινγκ και στον Περάντες οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί σήμερα και έπαιρναν όλες τις σωστές αποφάσεις στα πικ εν ρολ. Είδαν ότι η μπάλα έπρεπε να πάει μέσα. Ο Άρης δεν έκανε και τόσο καλή δουλειά στο να προστατεύει το καλάθι του. Οπότε ήταν επόμενο εμείς να πάμε την μπάλα κοντά στο καλάθι.»

\Όσο για το αν αυτή η νίκη ήταν η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη όπως είχε πει ο Νίκος Γκάλης στο Eurobasket του 1987; «Ναι μεν, αλλά. Μία ομάδα η οποία έχει κάνει τρεις, τέσσερις, τώρα πέντε νίκες μέσα στη σεζόν, χρειάζεται να κάνει νίκες ώστε να μαθαίνει ο παίκτης να κερδίζει και να μαθαίνει και να βλέπει τι χρειάζεται μέσα στο γήπεδο τι χρειάζεται ώστε να κερδίσει η ομάδα. Οπότε όλες αυτές οι νίκες είναι σημαντικές. Και παρόλο που μπορεί να είναι Κύπελλο και να λέμε ότι δεν μας νοιάζει, όταν χτίζεται η ταυτότητα μιας ομάδας, πόσω μάλλον τώρα που είναι Φεβρουάριος, αυτή η νίκη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική γιατί χτίζεις χαρακτήρα».