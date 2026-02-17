Μαρούσι - Άρης 87-80: Τεράστια πρόκριση για την ψυχωμένη ομάδα των βορείων προαστίων

Ευτυχία Οικονομίδου

Το Μαρούσι πραγματοποίησε μία τεράστια έκπληξη επικρατώντας με στον προημιτελικό για να ρίξει στο... καναβάτσο τον Άρη και να τον αποκλείσει από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το πρώτο τζάμπολ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ είναι γεγονός με τον προημιτελικό ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη να ολοκληρώνεται με νικήτρια την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου με 87-80.

Τεράστια έκπληξη για τη... λαβωμένη ομάδα από τα βόρεια προάστια που έπαιξε με ψυχή και περιμένει να αντιμετωπίσει στον ημιτελικό των νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Μαρούσι - Άρης: Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή το Μαρούσι. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν καταιγιστική από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 5/9 σε αυτό το χρονικό διάστημα.Κινγκ, Κουζέλογλου και Γιαννόπουλος ήταν οι κύριοι εκφραστές της ομάδας των βορείων προαστίων που κατάφερε να ξεφύγει και με διψήφια διαφορά.

 

Στη συνέχεια, ο Άρης βρήκε απαντήσεις με διάθεση να επιστρέψει από νωρίς στο ματς. Από το 22-8 το επιμέρους 2-14 με πρωταγωνιστές τους Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο ήταν αυτό που έφερε τον Άρη σε απόσταση καλαθιού για το 24-22. Ο Τουλιάτος με τρίποντο από την κορυφή και ο Πάπας «έγραψαν» το 40-32. Το Μαρούσι άντεξε στην αντεπίθεση του Άρη, έχοντας 8/16 τρίποντα. Με το τρίποντο του Γιαννόπουλου και την εύστοχη βολή του Κουζέλογλου, η ομάδα του κόουτς Παπαθεοδώρου έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διψήφια διαφορά (48-38).

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 2-8 ο Άρης αντεπιτέθηκε ξανά (50-46), ενώ με τον Νούα και τον Χάρελ έφτασε σε απόσταση καλαθιού (56-54). Με τον Γουίλιαμς, το Μαρούσι διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και τον έλεγχο του ματς πριν την τελευταία περίοδο (64-58).

Εκεί ο Άντζουσιτς με τρίποντο at the buzzer μείωσε στο 64-61, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ έφερε το ματς και πάλι σε απόσταση καλαθιού (66-64). Ο Ντε Σόουζα με διαδοχικά καλάθια διατήρησε το Μαρούσι μπροστά με τον Κουζέλογλου να ακολουθεί για το 72-67 πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Νούα και Καλαϊτζάκης αντάλλαξαν τρίποντα στο φινάλε με την ομάδα κόουτς Παπαθεοδώρου να φτάνει σε μία τεράστια νίκη με μοναδική παραφωνία τα διαιτητικά λάθη κατά τη διάρκεια τιυ ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Ο MVP... Ο Σίλβιο Ντε Σόουζα με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Τρομερό ματς και από τον Κινγκ με double double 11 πόντων και 11 ασίστ, αλλά και από τον Καλαϊτζάκη με 17 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ... O Aμίν Νουά με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά 31-22 στα ριμπάουντ.

#PlayersMINPTSFT2PTS3PTSFGREBASTSTLBLKTOPFEF
1ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖ-ΠΙΤΕΡ17:4940/02/20/42/61120123
3ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ00:0000/00/00/00/00000000
4MACON JR DARYL04:3700/00/10/10/2010021-3
9ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ13:2530/00/11/21/32201125
10ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ00:0000/00/00/00/00000000
11KING JORDAN29:43112/20/13/93/10311102217
16ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ20:23175/53/52/45/920001414
22WILLIAMS JACOREY17:27102/34/60/04/661102313
24ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ27:36112/33/71/24/951111312
29DE SOUSA SILVIO21:29162/27/90/07/961204419
31ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ19:40100/02/22/24/430000213
32PERRANTES LONDON-TYUS27:5152/20/11/21/338100215
TOTALS8715/1721/3510/2631/613126821425108

#PlayersMINPTSFT2PTS3PTSFGREBASTSTLBLKTOPFEF
0ΜΗΤΡΟΥ ΛΟΝΓΚ ΕΛΑΪΖΑ23:56123/33/61/44/1004000210
2ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ00:0000/00/00/00/00000000
3JONES BRYCE24:21134/43/61/24/834002314
5NOUA AMINE28:36193/45/72/37/1061100123
9ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ00:0000/00/00/00/00000000
10FORRESTER JAKE15:2420/01/20/01/24010224
11ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ08:5600/00/10/10/2000002-2
13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ16:5511/20/00/10/13301115
25HARRELL RONNY23:25104/43/40/43/83120338
33ANDJUSIC DANILO23:1860/00/22/52/70200231
37ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙΣΤ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ14:52104/43/40/03/403112412
98KULBOKA ARNOLDAS20:1771/20/12/32/43000017
TOTALS8020/2318/338/2326/56221852122282
@Photo credits: eurokinissi
     

