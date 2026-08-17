Το Μαρούσι παραχώρησε ο δανεικό τον Γιάννη Καρακώστα στον Βίκο Ιωαννίνων για την προσεχή σεζόν (2026-27).

Το Μαρούσι έκανε γνωστό πως ο Γιάννης Καρακώστας θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Βίκου Ιωαννίνων την προσεχή σεζόν (2026-27) έχοντας παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού.

Ο 22χρονος γκαρντ πέρυσι μέτρησε 2.1 πόντους και 0.8 ασίστ ανά 9’43” λεπτά συμμετοχής σε 13 παιχνίδια της Stoiximan GBL με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει τον δανεισμό του διεθνούς πλέι μέικερ, Ιωάννη Καρακώστα στον Vikos Falcons B.C. για έναν χρόνο».