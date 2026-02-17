Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές για τον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό του Final 8 μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για το Final 8.

Οι διαιτητές που θα κληθούν να «σφυρίξουν» την συγκεκριμένη αναμέτρηση έγιναν γνωστοί λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Παπαπέτρου, Καρπάνο και Χριστινάκη.