Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στη σύνθεση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ (20:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.

Παρά τις ενοχλήσεις που είχε στο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξει κανονικά στον προημιτελικό απέναντο στην Ένωση, δείχνοντας πως πράγματι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Εκτός θα είναι ο Ντόντα Χολ, ενώ εκτός θα είναι και ο Μόντε Μόρις, παρότι το πρωί ήταν κανονικά στο χαλάρωμα της ομάδας στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Θυμίζουμε φυσικά πως εκτός είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα στις ΗΠΑ για προσωπικό του ζήτημα.

Η 12αδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΚ:

Γουόκαπ

Νιλικίνα

Γουορντ

Μπουρνελές

Λαρεντζάκης

Βεζένκοφ

Παπανικολάου

Νετζήπογλου

Πίτερς

Μιλουτίνοφ

Τζόουνς

Φουρνιέ