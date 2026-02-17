Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ κόντρα στην ΑΕΚ - Ποιοι μένουν εκτός
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.
Παρά τις ενοχλήσεις που είχε στο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξει κανονικά στον προημιτελικό απέναντο στην Ένωση, δείχνοντας πως πράγματι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι σοβαρό.
Εκτός θα είναι ο Ντόντα Χολ, ενώ εκτός θα είναι και ο Μόντε Μόρις, παρότι το πρωί ήταν κανονικά στο χαλάρωμα της ομάδας στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Θυμίζουμε φυσικά πως εκτός είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα στις ΗΠΑ για προσωπικό του ζήτημα.
Η 12αδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΚ:
Γουόκαπ
Νιλικίνα
Γουορντ
Μπουρνελές
Λαρεντζάκης
Βεζένκοφ
Παπανικολάου
Νετζήπογλου
Πίτερς
Μιλουτίνοφ
Τζόουνς
Φουρνιέ
